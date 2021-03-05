  • BIST 1.539
  • Altın 410,739
  • Dolar 7,5120
  • Euro 8,9818
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
» »

Nezarethanedeki akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı

Nezarethanedeki akıl almaz görüntüleri ortaya çıktı
Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan kişinin nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor.

Olay önceki gün Esenler'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç.,  darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Polisleri suçlayan Harun Ç., "3-5 kişilerdi, kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdiler" dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç. "Karakolda beni vurarak ayılttılar" iddiasında bulundu.

Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular" ifadesini kullandı.

Harun Ç. olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Harun Ç.'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Harun Ç.'nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor. Harun Ç.'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor. Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Darbedilen çiğ köfteci: Adalet yerini buldu
Darbedilen çiğ köfteci: Adalet yerini buldu
Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı
Bahçelievler'de çaldığı klimayı sırtlayıp götürürken polise yakalandı
İlginç ağaç kavunu (kavun ağacı) ve meyvesi
İlginç ağaç kavunu (kavun ağacı) ve meyvesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz
Son Eklenen Videolar
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Ataşehir'de fabrikada yangın
Ataşehir'de fabrikada yangın
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa’nın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti