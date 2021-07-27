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NicoIas Bruno Halkbank’ta

Yeni sezon için kadrosunu şekillendiren Halkbank, son olarak Arjantinli smaçör Nicolas Bruno’yu renklerine bağladı.
NicoIas Bruno Halkbank’ta

24 Şubat 1989 Buenos Aires doğumlu, 1.87 metre boyundaki tecrübeli oyuncu 2016 Rio Olimpiyatları'nda Arjantin Voleybol Milli Takımı’nın formasını giyerek olimpiyat tecrübesi kazandı. Türkiye’de forma giyen en yetenekli oyunculardan biri olarak bilinen Nicolas Bruno Halkbank’a transferi ile ilgili şu görüşleri paylaştı:

“Halkbank büyük bir kulüp. Ulaşmak istediği zirveler var. Bu sezon, başarabileceğimiz her şey için çok heyecanlıyım. Halkbank formasını giymek ve her maçı kazanmak için mücadele etmek adına burada olmaktan çok mutluyum. Herkes için başarılı bir sezon dilerim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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