Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı

NİĞDE Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Niğde Başkan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Başkan Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla..."