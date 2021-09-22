Niğde Kırbağları’nda mahkemeden satılık bina

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Niğde Kırbağları Mahallesi’nde 4 katlı bina mahkeme kanalıyla satılıyor.
Niğde Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nca satışı gerçekleşecek binanın muhammen bedeli 1 milyon 118 bin 849 TL.
Yeri arsa vasfında olan bina ile ilgili ilanda “Ancak üzerinde bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşan betonarme sistemli inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Bodrum kat depo, zemin ve normal katlarda 1'er tane olmak üzere 4 adet mesken mevcuttur” bilgilerine yer verildi.
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