Niğde Kırbağları’nda mahkemeden satılık bina

Niğde Kırbağları Mahallesi’nde 4 katlı bina mahkeme kanalıyla satılıyor. Mahkemeden satılık binanın muhammen bedeli 1 milyon 118 bin 849 TL.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Niğde Kırbağları Mahallesi’nde 4 katlı bina mahkeme kanalıyla satılıyor.

Niğde Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nca satışı gerçekleşecek binanın muhammen bedeli 1 milyon 118 bin 849 TL.

Yeri arsa vasfında olan bina ile ilgili ilanda “Ancak üzerinde bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşan betonarme sistemli inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Bodrum kat depo, zemin ve normal katlarda 1'er tane olmak üzere 4 adet mesken mevcuttur” bilgilerine yer verildi.

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