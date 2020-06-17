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Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 34 gözaltı

Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 34 gözaltı

Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı. 

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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