  • BIST 1.455,110
  • Altın 484,53
  • Dolar 8,4050
  • Euro 9,8750
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Niğde Sağlık Müdürü Koç: Vaka artışıyla aşıya talep de arttı

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, kentte günlük 8 bin doz aşı uygulandığını, hastanede yatan hastaların yüzde 90’ının aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu ve artan vaka sayılarıyla aşıya olan talebin de arttığını söyledi.
Niğde Sağlık Müdürü Koç: Vaka artışıyla aşıya talep de arttı

Aşının hastalığı ciddi anlamda önlediğini belirten İl Sağlık Müdürü Koç, Niğde'nin dün itibarıyla aşılamada 'sarı' kategoriye geçtiğini kaydetti. Niğde'de yüzde 66 oranında aşılama yapıldığını, hedeflerinin bu ay sonu 'mavi' kategoriye geçmek olduğunu dile getiren Koç, "Bilindiği üzere hastalığı aşı ile ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba harcıyoruz. Aşı hastalığı ciddi anlamda önlüyor özellikle tam doz yani birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı olanlar, hastalansa bile hafif atlatıyor. Covid-19 aşısında diğer aşılarda olduğu gibi yüzde 99’ları yakalarsak ortada vaka kalmayacak" dedi.

Niğde’de günlük 8 bin doz aşı yapıldığını aktaran İl Sağlık Müdürü Koç, artan vaka sayılarıyla aşıya olan talebin de arttığını belirtti. Koç, "Köylere, yaylalara, OSB’lere kadar gidip vatandaşlarımıza aşı yapıyoruz. Aşıyı talep eden her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe aşıya talep artıyor. Mutlaka toplumu aşılanmaya davet ediyoruz çünkü bu mücadelede en büyük silahımız elimizdeki aşıdır. Aşı olmak suretiyle bu hastalıktan korunabiliriz. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 90’ı aşı yaptırmayanlar. Biz tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:56
  • Koronavirüs aşısında yaş sınırı 12'ye indi16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:55
  • Bakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken rakam14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:02
  • ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık13 Ağustos 2021 Cuma 13:53
  • Gırtlak ve yutak kanserlerinden korunmak mümkün13 Ağustos 2021 Cuma 13:49
  • Bakan Koca'dan 4 il için müjdeli haber13 Ağustos 2021 Cuma 13:43
  • Reflü gırtlak kanserine neden olabilir13 Ağustos 2021 Cuma 10:36
  • Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı12 Ağustos 2021 Perşembe 16:59
  • İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz12 Ağustos 2021 Perşembe 13:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti