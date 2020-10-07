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Niğde’de 20 köpeğin öldürülmesinde 2 şüpheli yakalandı

NİĞDE’de 20’ye yakın köpeği öldürdüğü öne sürülen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Niğde’de 20 köpeğin öldürülmesinde 2 şüpheli yakalandı

Niğde’de, 2 Ekim’de, Kömürcü köyü-Çiftlik ilçesi yolu arasındaki dağlık alana, 20’ye yakın köpeğin öldürülerek bırakılmasıyla ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile istihbarat ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmada, çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonrası öldürülen köpeklerin Kiledere Bölgesi'nden getirildiği tespit edildi.  

TABANCAYLA VURMUŞ

Kiledere Belediyesi'nin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, A.D.‘nin üzerinde bulunan tabancayla belde meydanında bulunan köpekleri vurduğu belirlendi. Görüntülerde ayrıca, A.D.’nin vurduğu köpekleri, O.G. ile toplayıp, bölgeye getirdikleri de saptandı. A.D ve O.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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