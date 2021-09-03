  • BIST 1.475,650
  • Altın 485,25
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7800
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Niğde'de feci kaza: Çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı

Niğde'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü her yerde aranıyor.
Niğde'de feci kaza: Çocuğu kurtarmak isteyen yayalara çarptı

Kaza, ilçeye bağlı Bor Yolu Gözde Evleri önünde meydana geldi. Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömer Çelik'ten Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşım03 Eylül 2021 Cuma 09:48
  • HDP'nin 60 günü var: Anayasa Mahkemesi savunma için ek süre verdi03 Eylül 2021 Cuma 09:44
  • ABD'de sel felaketi: En az 45 kişi hayatını kaybetti, can kaybı artıyor03 Eylül 2021 Cuma 09:38
  • Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1.66 promil alkollü çıktı03 Eylül 2021 Cuma 09:30
  • Meteoroloji'den 9 ile uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor03 Eylül 2021 Cuma 09:20
  • Denizli'de trafo merkezinde yangın; 2 ilçede elektrik kesildi03 Eylül 2021 Cuma 09:19
  • Bakan Pakdemirli: Tunceli'de 83 bin fidan dikeceğiz03 Eylül 2021 Cuma 09:19
  • OGM, 9 ildeki tüm yangınların söndürüldüğünü duyurdu03 Eylül 2021 Cuma 09:18
  • İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 7 Eylül'de toplanacak03 Eylül 2021 Cuma 09:17
  • Antalya Büyükşehir Belediyesine 125 itfaiyeci alınacak03 Eylül 2021 Cuma 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti