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Niğde’de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti

NİĞDE’de serinlemek için ayaklarını gölete sokan Sofucan Öztürk (19), dengesini kaybedip suya düşmesi sonucu boğuldu.
Niğde’de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. Ardakaşlarıyla birlikte gölete gezmeye gelen Sofucan Öztürk, iddiaya göre ayaklarını suya soktu. Bir anda dengesini kaybeden Öztürk, gölete düştü. Öztürk'ün suda kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölette yaptığı arama çalışmasında Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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