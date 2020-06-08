Niğde’de işçisini öldüren tarla sahibi yakalandı

Niğde'nin Ağcaşar köyünde, tarlasında çalışan mevsimlik işçi Mustafa Bayram'ı (40) tabancayla vurarak öldüren çiftçi A.A., yakalandı.

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında, Ağcaşar köyünde meydana geldi. Çiftçi A.A. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı işçisi Mustafa Bayram'ı tabancayla vurdu. Çiftçi A.A., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olan işçi Mustafa Bayram, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayram doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan katil zanlısı A.A. ise Ağcaşar köyünde saklandığı tarlada yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.