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Niğde’de zincirlemeli trafik kazası: 7 yaralı

NİĞDE’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Niğde’de zincirlemeli trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı İnönü Mahallesi Yeşilburç Yolu'nda meydana geldi. N.G'nin (55) kullandığı 29 AS 661  plakalı otomobil, E.B. yönetimindeki  51 HY 487 plakalı otomobil ve M.Ç. (63) yönetimindeki 51AAE 287 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki E.D, S.D, M.D. ve E.D. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

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