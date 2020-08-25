Nihat Hatipoğlu'nun hastalığıyla ilgili oğlundan açıklama

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun hasta olduğu hatta korona virüse yakalandığı ve tedavi altına alındığı iddialarıyla ilgili olarak oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama geldi.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu 'nun hasta olduğu hatta korona virüs e yakalandığı ve tedavi altına alındığı iddialarıyla ilgili olarak oğlu Osman Hatipoğlu 'ndan açıklama geldi.

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz” denilmiş, sosyal medyada Hatipoğlu'nun korona virüse yakalandığı iddiaları yayılmaya başlamıştı.

Oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama

Ünlü ilahiyatçının oğlu Osman Hatipoğlu, sözkonusu paylaşım ve sosyal medyadaki iddialara açıklık getirdi. Babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Osman Hatipoğlu "Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah’a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile.." dedi.