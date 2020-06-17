Nihat Özdemir Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.
Sarı-lacivertli kulübün disiplin kurulu tarafından hakkında soruşturması açılan ve kendisinden savunma istenen Özdemir, gönderdiği dilekçeyle kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında söyledikleri üzerine sarı-lacivertli camianın tepkisini çekmişti.
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