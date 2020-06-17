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Nihat Özdemir Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.
Nihat Özdemir Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulübün disiplin kurulu tarafından hakkında soruşturması açılan ve kendisinden savunma istenen Özdemir, gönderdiği dilekçeyle kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında söyledikleri üzerine sarı-lacivertli camianın tepkisini çekmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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