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Nihat Özdemir, Fenerbahçe'den istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.
Nihat Özdemir, Fenerbahçe'den istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sarı-lacivertli kulüpten ihraç edilmesi için 9 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilmişti. Sevk belgesini içeren mektup bugün eline ulaşan Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden Nihat Özdemir'e gönderilen mektupta, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 49'uncu maddesinin 5'inci bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim" ifadeleri kullanıldı.

Nihat Özdemir'den ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: "09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim."

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