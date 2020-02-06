  • BIST 123.403
  • Altın 300,824
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5825
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Nihat Özdemir: Her kulübe eşit davrandık

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde çıkan istifa haberlerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.
Nihat Özdemir: Her kulübe eşit davrandık

Verdiği kararlarla hemen hemen her kulübün ağır eleştirilerine maruz kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa etmeyeceğini, görevinin başında olduğunu açıkladı.

"HERKES ŞİKAYET EDİYOR, AYNAYA BAKAN YOK"

TFF ve MHK'ya yönelik tepkilerle ilgili açıklama yapan Özdemir "Liglerimizde ikinci yarı yeni başladı ama herkesin şikayeti var. Bu sezon, kulüpler TFF ile ilgili 50'ye yakın açıklama yaptı. Dört büyüklerin sadece başkanlarının, 90'ının üzerinde basın açıklaması bulunmaktadır. 18 kulübümüzde, TFF'nin kararlarından yakınıyor. Konu hep benzer, 'O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz, MHK gitsin, şu gelsin' söylemleri. Hepsinin ortak bir söylemi var, 'TFF bizi engelliyor, Kurullar yanlı karar alıyor.' TFF ve MHK, ayrıca kurullar 18 takımı nasıl birden hedef alır? Aynaya bakan hiç yok! Hatalar olacak, bu hatalar düzelecek, eleştiri de yapılacak. Ancak bu eleştiriler adaletli olmalı" dedi.

"HİÇBİR KULÜBÜ DİĞERİNDEN AYIRMADIK"

Kulüplerin söylemleri hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Bu tablo sadece futbolumuza zarar veriyor. 'Kirli düzen, şaibe, masayı vurma, masayı kırmak' gibi sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası var? Haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık. Kulüplerin değil, Türk futbolunun çıkarını düşündük. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Bu söylemler karşısındasustuk ve kendimiz hata aradık. Hatamız varsa, düzeltmeye çalıştık. Polemiklerin dışında kaldık. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık. Ancak bugün cevap hakkımızı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAYGI GÖRMÜYORUZ"

Kulüplere mesaj gönderen TFF Başkanı, "Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içindeyiz. Kurullarımız daha iyi olmak için çaba veriyor. Her adımda farklı kesimlerden benzer tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadıklarını gelecekte yaşamaması için çaba harcıyoruz. Ne olursa olsun hiçbir kesimin kararlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'tan Bruno Varela atağı04 Şubat 2020 Salı 13:01
  • MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurula gidiyor04 Şubat 2020 Salı 12:11
  • Süper Lig'de görünüm04 Şubat 2020 Salı 10:25
  • TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti mi?03 Şubat 2020 Pazartesi 19:32
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm03 Şubat 2020 Pazartesi 16:45
  • Süper Lig'de kritik 3 hafta03 Şubat 2020 Pazartesi 16:44
  • Galatasaray ikinci yarıları seviyor03 Şubat 2020 Pazartesi 16:43
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor03 Şubat 2020 Pazartesi 09:49
  • Ankara'da beraberlik02 Şubat 2020 Pazar 16:08
  • Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic02 Şubat 2020 Pazar 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti