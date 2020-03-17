Nihat Özdemir süper lig ile lgili karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüsle mücadele konusunda alınan kararlarda değişiklik olmadığını ve liglerin Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile düzenlenen toplantının ardından Süper Lig'de karşılaşmaların oynanma kararında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki tartışmalara ilişkin konuşan Özdemir, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi" dedi.