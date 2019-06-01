Nihat Özdemir'den başka aday yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da yapılıyor. JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen ve saat 11.00'de başlayan genel kurula Nihat Özdemir tek aday olarak girdi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı. Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi. Baykan, başkan adaylığı için Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı'nın gerekli koşulları yerine getirdiğini ifade etti.

TFF başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başvuruda bulunmuştu. Genel kurulda TFF'nin yeni başkanı seçilecek, yönetim ve denetleme kurullarının 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek.Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

YENİ BAŞKAN NİHAT ÖZDEMİR

TFF Divan Başkanı Mehmet Baykan şu açıklamayı yaptı: "Şu anda şartları yerine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. 60 imzayı toplayan tek adaydır, başka bir aday yok"

ŞAMPİYONLARA TEBRİK

Hüsnü Güreli seçimden önce açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaları;

"Şampiyon olan tüm kulüplerimizi kutluyorum, gençlere şans veren kulüplere de teşekkür ediyorum. Her ülkede 'VAR' sistemine geçildiğinde yaşanan sıkıntılar bizde de yaşandı. UEFA ile yapılan çalışmalar, kulüplerimizin mali açıdan yapılanmasında etkili oldu."