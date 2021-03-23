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Nijer'de muhalefetten cumhurbaşkanı seçim sonucuna itiraz

Nijer'de cumhurbaşkanı seçimini Mohamed Bazoum'un kazandığının duyurulmasının ardından muhalif aday Mahamane Ousmane, Anayasa Mahkemesi kararına itirazda bulundu.
Nijer'de muhalefetten cumhurbaşkanı seçim sonucuna itiraz

Yerel basında çıkan haberlere göre Ousmane, Anayasa Mahkemesinin, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum'un yüzde 55,66 oy alarak seçimin galibi olduğunu açıklamasının ardından karara itiraz etti.

Ousmane, Facebook hesabından da destekçilerine barışçıl gösteri yapma çağrısında bulundu.

Anayasa Mahkemesi, dün muhalefetteki RDE-Tchanji'nin adayı ve eski Cumhurbaşkanı 71 yaşındaki Ousmane'nın oy oranını yüzde 44,34 olarak duyurmuştu.

İlk turu 27 Aralık'ta yapılan seçimin ikinci turu 21 Şubat'ta düzenlenmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, iki dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana birçok askeri darbeye sahne olan ülkede, ilk kez demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, görevini yine demokratik yollarla seçilecek halefine bırakacak.

Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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