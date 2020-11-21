  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Nijerya palmiye yağına yıllık 500 milyon dolar ödüyor

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Federal Tarım Departmanı Direktörü Okata, ülkenin genel olarak 3 milyon ton palmiye yağına ihtiyaç duyduğunu ancak 1,2 milyon ton üretebildiklerini söyledi.
Nijerya palmiye yağına yıllık 500 milyon dolar ödüyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, yılda 500 milyon dolar değerinde palmiye yağı ithalatı gerçekleştiriyor.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Federal Tarım Departmanı Direktörü Benard Okata, Ulusal Palmiye Yağı Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada, ülkenin genel olarak 3 milyon ton palmiye yağına ihtiyaç duyduğunu ancak 1,2 milyon ton üretebildiklerini söyledi.

Ülkede yılda 500 milyon dolar değerinde palmiye yağı ithalatı yapıldığını kaydeden Okata, "İhtiyacımıza ve ürettiklerimize baktığımız zaman büyük bir açık olduğunu görüyoruz. Bu açığı kapatmak için palmiye yağı ithalatını yapıyoruz." dedi.

Okata, ülkenin yağ ürünleri ihtiyacının yaklaşık 3 milyon ton olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamanın zorluğunu hatırlattı.

Toprakların yüzde 75'i tarıma elverişli
Nijerya yılda 5 milyar dolar değerinde gıda ithalatı gerçekleştiriyor. Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan ülkede, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor.

Nijerya aynı zamanda dünyadaki en kaliteli zencefil varlığına sahip. Ülkede, 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı nedeniyle tarım alanları bozulurken, ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik baş gösterdi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek, daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulunmuştu.

Hükümet, haziran ayında, petrol ve doğal gaz hariç ekonomiyi canlandırmak amacıyla tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dijital ödeme platformunda kullanıcı sayısı 4,5 milyonu aştı20 Kasım 2020 Cuma 16:43
  • Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir20 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Türk lirası varlıklar güven vermeye devam ediyor20 Kasım 2020 Cuma 15:47
  • Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi20 Kasım 2020 Cuma 14:34
  • Çerezlik kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü20 Kasım 2020 Cuma 14:33
  • TürkTraktör'ün traktörleri yüzde 90'a varan yerlilikle üretiliyor20 Kasım 2020 Cuma 14:32
  • Mandalinada 10 ayda 174 milyon dolarlık ihracat20 Kasım 2020 Cuma 11:24
  • İngiliz ekonomist O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır20 Kasım 2020 Cuma 11:23
  • Arazi toplulaştırma seferberliği hızlandırılıyor20 Kasım 2020 Cuma 11:22
  • Türk pamuğuna talep Kovid-19'a rağmen arttı20 Kasım 2020 Cuma 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti