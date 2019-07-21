  • BIST 101.849
  • Altın 259,118
  • Dolar 5,6360
  • Euro 6,3235
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

Nijerya'nın İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.
Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. 

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 21 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ21 Temmuz 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 21 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ21 Temmuz 2019 Pazar 08:26
  • Konya'da katliam gibi kaza20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:46
  • Kocaeli'de üretip dünyaya ihraç ediyor20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
  • Kaza yapan oğluna bakın ne dedi20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
  • Ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi hayatını kaybetti20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
  • Ailesine anlatınca ortaya çıktı: İğrenç adam tutuklandı20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
  • İstanbul'da 29 katlı binada yangın20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:15
  • Hong Kong'da Çin'e iade tasarısına karşı protestolar hız kesmiyor20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:12
  • KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti