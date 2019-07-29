  • BIST 102.837
  • Altın 259,002
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Nijerya'da katliam

Nijerya’nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram tarafından bir cenaze törenine düzenlenen saldırıda en az 65 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da katliam

Nijerya’nın Borno eyaletinin Maiduguri şehri yakınında, bir cenaze törenine Boko Haram örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Borno Eyaleti Sözcüsü Muhammed Bulama yaptığı açıklamada, saldırıda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bulama, yaklaşık 20 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini geri kalanların da teröristlerin peşinden giderken öldürüldüğünü kaydetti. Bunu Bukar Mustafa isimli görgü tanığı, 23 kişinin cenazede öldürüldüğünü ileri sürerken geri kalan 42 kişinin teröristleri takip ederken katledildiğini ifade etti.

Boko Haram örgütü, bugüne kadar Nijerya’da yaklaşık 27 bin kişinin ölümüne neden olurken 2 milyondan fazla insanın evini terk etmesine sebep oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski TBMM Başkanı vefat etti29 Temmuz 2019 Pazartesi 05:38
  • Tadilat cinayeti28 Temmuz 2019 Pazar 23:24
  • Mide bulandıran görüntü28 Temmuz 2019 Pazar 19:42
  • Didim'de yakalandılar28 Temmuz 2019 Pazar 19:37
  • CHP'li Soyer'in sözlerine Sivaslılar'dan tepki28 Temmuz 2019 Pazar 19:35
  • Turuncu kategorideki terörist öldürüldü28 Temmuz 2019 Pazar 19:33
  • Düzce'den acı haber geldi28 Temmuz 2019 Pazar 19:32
  • FSM Köprüsü trafiğe açıldı28 Temmuz 2019 Pazar 19:31
  • Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor28 Temmuz 2019 Pazar 18:18
  • Hong Kong'da protestolar devam ediyor28 Temmuz 2019 Pazar 16:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti