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Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici İstanbul'a geldi

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi
Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici İstanbul'a geldi

İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanan denizciler, büyük mutluluk yaşadı.

Denizcileri tek tek havalimanının kapısında selamlayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, ailelerine de "Gözünüz aydın" dedi.

Esaret altında geçen 21 günün ardından yurtlarına dönen Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz, pasaport kontrolleri tamamlanır tamamlanmaz sevinçle ailelerine ve yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ilettiği denizcilerle toplu fotoğraf da çektirdi.

Eşi Sultan ve oğulları Sarp Eren (9) ile Efe Enis Kaya (16) ile sarılarak hasret gideren Mozart Gemisi Kaptanı Mustafa Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "21 gün sonunda özgürlüğümüze kavuştuk, şu anda ailelerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurdumuza dönmek kelimelerle anlatılır gibi değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Çavuşoğlu ile Büyükelçi Melih Ulueren'e teşekkür eden Kaptan Kaya, şunları söyledi:

"Bizlere çok büyük yardımları oldu. Çok hassaslık gösterdiler sağ olsunlar. Ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yaptılar. Ayrıca şirketimiz de bu müzakerelerde aşırı özenli davranarak hep yanımızda yer aldı. Şirketimizin CEO'muz Cristoph ve İstanbul ofisimizin genel müdürü Levent bey korsanlarla yapılan müzakerelerde aktif olarak serbest kalmamız için her şeyi yaptılar. Onların sayesinde ailelerimizin yanındayız. Ben kendim ailem ve personelimiz adına çok minnettarım kendilerine."

21 gün zor şartlarda ormanda macera dolu bir süre geçirdiklerini, sürüngenler ve tehlikeli hayvanlarla aynı ortamda tutulduklarını ifade eden Kaya, "Başımızda sürekli silahlı kişiler vardı. Fakat fiziksel hiçbir şekilde şiddet ve muamele görmedik. Ama psikolojik olarak zaman zaman zor zamanlar geçirdik. Ama çok şükür ailelerimize kavuştuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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