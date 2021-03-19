Nijerya'da silahlı kişilerin yeni hedefi: Öğrenciler

Batı Afrika'nın uzun zamandır terör örgütü Boko Haram ve silahlı kişilerin saldırılarıyla mücadele eden ülkelerinden Nijerya, son zamanlarda okul ve öğrencilere yönelik saldırılarla da gündeme gelmeye başladı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger, Zamfara, ve Kaduna eyaletlerinde son bir ayda 6 kez okullara saldırı düzenlendi ve 850'den fazla öğrenci kaçırıldı, hükümet ise saldırılara karşı önlem almamakla suçlanıyor.

Ülkede silahlı kişiler tarafından 17 Şubat'ta Nijer eyaletinin Kagara bölgesindeki bir yatılı okulu düzenlenen saldırıda 27 öğrenci, 3 öğretmen, 15 sivil kaçırıldı ve 2 öğrenci de öldürüldü.

Saldırıdan 10 gün sonra Nijer eyalet hükümeti fidye ödeyerek öğrencileri kurtardı.

Aynı eyalette 26 Şubat'ta bir kız lisesine saldırıda 317 kız öğrenci kaçırıldı.

Saldırının hemen ardından öğrencilerden 7'si kaçmaya başarırken 2 Mart'ta öğrencilerden 279'u kurtarıldı.

Kaduna eyaletinde 13 ile 15 Mart arasında silahlı kişilerin peş peşe 3 okula düzenlediği saldırıda 626 öğrenci ve 3 öğretmen kaçırıldı.

Öğrencilerden 487'si kurtarıldı, 39 öğrenci ve 3 öğretmeni ise kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

"Silahlı kişiler fidye için öğrencileri hedef alıyor"

Nijerya'da Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Dr. Yahuza Ahmad Getso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda okulları hedef alan saldırıların fidyeciler tarafından yapıldığının altını çizdi.

Getso, kaçırılan öğrenciler için hükümetin çoğu zaman fidye ödediğini belirterek, "Hükümet ödemezse de aileleri ödüyor, çünkü okullarda iş adamları, yöneticiler ve emirler gibi çok zengin aile çocukları bulunuyor." dedi.

Silahlı kişiler ve Boko Haram üyelerinin okulları hedef almasına rağmen iki grubun birbirleriyle bağlantılı olmadığına dikkati çeken Getso, "Terör örgütü Boko Haram'ın ana amacı ülkede Batılı okulları durdurmak. Silahlı kişilerin ana amacı ise fidye." ifadesini kullandı.

Getso, silahlı kişilerin aldıkları fidyelerle yeni silah ve mühimmat temin ettiği bilgisini paylaştı.

Ülkede artan saldırılar nedeniyle 6 eyalette 618 okulda eğitime ara verildi

Ülkede son zamanlarda okulları hedef alan saldırılar nedeniyle Sokoto, Zamfara, Kano, Katsina, Nijer ve Yobe eyaletlerindeki 618 okul kapatıldı.

Getso, eskiden çocukların evleri dışındaki en güvenli yerin okullar olduğuna ancak son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle özellikle yatılı okullardaki öğrenci ve ailelerinin gün geçtikçe kaygılandığına işaret etti.

Eyalet hükümetlerinin okulları kapatma kararının doğru bir adım olduğunu söyleyen Getso, "Artık okullar güvenli olmadığı için öğrenciler okula gidemiyor. Aileler bile çocuklarını okula göndermekten tedirgin oluyor." diye konuştu.

"Eğitimde acil durum ilan edilmeli"

Getso, okullara yönelik artan saldırılar nedeniyle hükümetin eğitimde "acil durum" ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin silahlı kişilerle müzakere yapmayacağı kararının yanlış olduğunun altını çizen Getso, "Artan saldırıları önlemek için hükümetin mutlaka bir yerden başlaması gerekiyor. Müzakerenin güzel bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Getso, ülkedeki işsizlik sorununa karşı çözüm bulunması gerektiğini de ifade ederek, çoğu kişinin işsizlik nedeniyle bu tür işlere bulaştığını söyledi.

Getso, çoğu Nijeryalının bu saldırıları hayvancılıkla meşgul olan Fulanilerin düzenlediğine inandıklarını ancak incelemeler sonucunda bu saldırıların arkasında sadece Fulanilerin olmadığının ortaya çıktığını sözlerine ekledi.