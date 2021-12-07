  • BIST 1.950,61
  • Altın 779.53605
  • Dolar 13.7214
  • Euro 15.4968
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Nijerya'nın Kano eyaletinde 30 Kasım'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, yaptığı açıklamada, Bagwai Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kano eyaletinde yaşanan tekne faciasının ardından eyaletteki nehirlerde ticari tekne taşımacılığı faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne kazaları meydana geliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazreti Mevlana'yı anma törenleri başlıyor07 Aralık 2021 Salı 10:22
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı07 Aralık 2021 Salı 10:20
  • TOGG, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak07 Aralık 2021 Salı 09:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da07 Aralık 2021 Salı 09:42
  • Meteorolojiden fırtına uyarısı07 Aralık 2021 Salı 09:41
  • Ağrı’da yoğun sis ulaşımı aksattı07 Aralık 2021 Salı 09:41
  • Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti07 Aralık 2021 Salı 09:41
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı07 Aralık 2021 Salı 09:40
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Aralık 2021 Salı 09:38
  • 14 ilde terör örgütünün hackerlarına operasyon!07 Aralık 2021 Salı 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti