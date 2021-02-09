Nijerya'da yolcu otobüsünün alev alması sonucu araçtaki 11 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da, Afikpo-Okigwe kara yolunda lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir yolcu otobüsünde çıkan yangında araçta bulunan 11 kişinin hayatını meydana kaybettiği bildirildi.

Ebonyi Eyaleti Polis Sözcüsü Loveth Odah, yaptığı açıklamada, Afikpo-Okigwe kara yolunda lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün alev aldığını belirtti.

Odah, "Kazada çoğu kadın olmak üzere 11 yolcu tanınmayacak şeklinde yandı ve 3 kişi de yaralandı." dedi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.