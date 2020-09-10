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Nijeryalı futbolcu Etebo, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Etebo, "Büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım" yorumunda bulundu.
Nijeryalı futbolcu Etebo, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu

Galatasaray'ın yeni transferi Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo, tarihi bir geçmişi bulunan büyük bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Stoke City kulübünden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, imza töreninin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferiyle ilgili görüşlerini aktaran Etebo, "Büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşıladıkları için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesileyle başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve teknik kadroya beni sıcak karşılamaları dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Oghenekaro Etebo'nun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Cengiz, "Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere ve kuşaklara teslim etmek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

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