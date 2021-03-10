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Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı

DÜZCE’de arkadaşlarının nikahından dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında D-655 yolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikahına katılarak eve dönen Semih Baydere yönetimindeki 81 ABA 785 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki sürücü Baydere ile Sergen Üster, Barış Özçelik, Deniz Ünal ve Nisa Turhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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