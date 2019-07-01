Niran Ünsal: Devlet Bahçeli'nin hayranıyım

Geçtiğimiz aylarda kapanarak başörtüsü takan fakat bir süre sonra yeniden açılan şarkıcı Niran Ünsal, sahnede, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi desteklediğini açıkladı.

Bu yıl 17'ncisi yapılan 'Uluslararası Finduk Festivali'nin son gününde ünlü şarkıcı ve besteci Niran Ünsal, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahne aldı.

Niran Ünsal, Müslüm Gürses'in seslendirdiği "Hangimiz Sevmedik" parçasını söylemeden önce yaptığı konuşmada, “2010 yılına gidiyoruz. Yine benim söylediğim bu arada Müslüm Baba'yı da rahmetle anıyorum. Sevgiyle duayla anıyorum her zaman. 2010 yılında söylemiştim bu parçayı. Ben söyledim arkadan herkes söyledi. Niye böyle. Ben neyi söylersem arkadan herkes söylüyor. Firuze'yi söyledim 1999'da. Tarkan, İntizar, Muazzez Ersoy söyledi. Hatıran Yeter'i söyledim. Zakkum söyledi. Daha sayayım mı? 'Kafama sıkar giderim' söyledim herkes söyledi. 'Hangimiz Sevmedi'yi söyledim 2010 yılında Hakan Altun, Sibel Can, Seda Sayan söyledi. Aklıma gelenler bunlar ben neyi söylersem arkadan herkes yürüyor” dedi.

'DEVLET BAHÇELİ'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Verdiği konser esnasında sahneye çıkan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Düzce MHP Milletvekili Ümit Yılmaz Niran Ünsal'a plaket verdiler. Plaketin ardından konuşan Başkan Yanmaz, “Belediye Başkanınız olarak bu festivalleri sürekli devam ettireceğimiz sözünü veriyorum” dedi.

Ardından da MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile birlikte plaketi Niran Ünsal'a verdi. Niran Ünsal konuşmasında, “Bu arada ben Devlet Baba'nın hayranıyım. Devlet Bahçeli'yi çok seviyorum. Çok tanışmak istiyorum. Hiç biraraya gelmedik. Ama tanışmak istiyorum. Sıkı takipçisiyim. Devletin başında Devlet Baba gibi bir adam olmazsa olur mu?” dedi.

Niran Ünsal konserinin bir bölümünde ise davul şov yaptı.