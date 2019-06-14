  • BIST 90.466
  • Altın 258,369
  • Dolar 5,9201
  • Euro 6,6820
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Cari açık nisan ayında 1,3 milyar dolar açık verdi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası, nisan ayı cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. 

Cari işlemler açığı nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolara indi. Ocak-nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, " Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrol fiyatları düşüşte13 Haziran 2019 Perşembe 07:56
  • MB faiz kararını açıkladı: Doların ilk tepkisi12 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
  • 12 banka katılıyor: 25 milyar TL’lik dev destek geliyor12 Haziran 2019 Çarşamba 14:09
  • Turunç dezavantajlı kadınların umudu olacak11 Haziran 2019 Salı 19:40
  • Mobilya ve beyaz eşyadaki KDV ve ÖTV indirimleri bitiyor11 Haziran 2019 Salı 11:51
  • Cezaevlerinde üretilen yumurta tavukları satışa çıkarıldı11 Haziran 2019 Salı 10:15
  • Dolarda son rakamlar11 Haziran 2019 Salı 10:06
  • Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Petrol 30 dolara kadar düşebilir10 Haziran 2019 Pazartesi 15:24
  • Hazine 7,4 milyar lira borçlandı10 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
  • Mayısta en fazla reel getiri dolardan10 Haziran 2019 Pazartesi 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti