Nisan'da kar uyarısı!

Meteoroloji 6 il için kar uyarısı yaptı, buna göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.