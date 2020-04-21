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Nisan'da kar uyarısı!

Meteoroloji 6 il için kar uyarısı yaptı, buna göre Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde Çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Nisan'da kar uyarısı!

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 il için kar yağışı uyarısı yaptı.

12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

HEM KAR HEM FIRTINA GELİYOR

22 Nisan Çarşamba günü Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Yağışların 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günü devam etmesi, hafta sonundan itibaren ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

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