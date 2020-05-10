'Nobel Barış Ödülü, oğlunu terör örgütünden kurtaran Hacire anneye verilsin'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Kalsın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Hacire Akar'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini önerdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemiyle oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Hacire Akar'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini önerdi.

Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Hacire Akar'ın, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde günlerce oturma eylemi yaparak evladını kurtarmak amacıyla mücadele verdiğini hatırlattı. Kalsın, Hacire annenin, örnek mücadelesiyle oğlunu eli kanlı terör örgütünün pençesinden kurtarmayı başardığını söyledi.

Hacire Akar'ın, evladını kaybetme riskine rağmen gelecekte başka anaların yüreğinin yanmaması için bu mücadeleyi yerine getirdiğini anlatan Kalsın, bunun, benzer durumdaki diğer annelere de örnek olduğunu vurguladı.

"Diğer anneler de onun yolundan giderek ailelerinin tehdit edilmesine, çocuklarının öldürülme korkusuna rağmen bu yürekli ve haklı mücadelenin nöbetini devam ettirmişlerdir." diyen Kalsın, şöyle konuştu:

"Hacire ana evlatlarından koparılmış annelerin, okullarından, ailelerinden koparılan çocukların dramının duyulmasını, gündeme gelmesini sağlamıştır. Barışın ve huzurun sağlanmasında annelerin isterlerse neler yapabileceğini göstermiştir. Kadına şiddetin en acımasızının onu evladından ayırmak olduğunun bilincindeyiz. Küçük yaşta zorla veya kandırılarak götürülen çocukları için annelerin duruş ve tutumunu destekliyor ve her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyoruz. Bu anlamda her birinin hikayeleri ve yaşanışlığı olduğunun farkındayız. Ama hepsinin önce anne olduğunu ve annelerin acısının ortak olduğunu da biliyoruz.

Bütün bu gerekçelerle bu anneler günü vesilesiyle 22 Ağustos 2019 Perşembe günü terör örgütü tarafından kaçırılan oğlunu kurtarmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığının önünde bağdaş kurup oturarak tarihimizin en masum, en insani, sivil direnişini başlatan anne Hacire Akar'ın Nobel Barış Ödülü adaylığı için önerilmesi hususunda çağrıda bulunuyoruz. O toprakların anası olan ve oğlunu PKK terörüne kurban veren Oya Eronat vekilimiz çağrımıza cevap vermiş ve Nobel Barış Ödülü için Hacire Akar’ı aday göstermeyi kabul etmiştir."

"Teröre karşı verilecek en anlamlı cevap olacak"

Kalsın, Hacire annenin ödüllendirilmesinin, onun şahsında evlat nöbeti tutan bütün annelerin, Bolton'dan Paris'e, Manchester'a, Moskova'ya, Afganistan'a kadar dünyanın dört bir yanında evlatlarını teröre kurban vermişlerin, terörden yüreği yanmışların da onore edilmesi anlamına geleceğini belirtti.

"Hacire annenin oğlunu terör örgütünden kurtarmak içi gösterdiği kararlılık, barış mücadelesi verenler için model olacak güçte olup, onun Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi ulus ötesi teröre de verilecek en anlamlı cevap olacaktır." diyen Kalsın, şunları kaydetti:

"Hacire ana, toplumsal şiddetin zayıfa yöneldiği, kaba gücün ancak kadına, çocuğa ve savunmasız herkese güç geçirebildiği günümüzde hiçbir tehditten korkmayarak evladını terör örgütünün pençesinden çekip aldı.

Şimdi biz deriz ki, Hacire ananın duruşu ve o toprakların anası sayın vekilimiz Oya Eronat'ın tutumu kadınlara ve haksızlığa uğrayan herkese örnek olarak tarihe geçmelidir. Bu önerimiz çerçevesinde Hacire Akar'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini, oğlunu PKK terörüne kurban vermiş bir annenin, Milletvekilimiz Sayın Oya Eronat'ın yapması, bu topraklarda annelerin gücünü bir kez daha ortaya çıkaracaktır."