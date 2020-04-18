Nobel Tıp Ödüllü Doktor: Koronavirüs Çin'de Laboratuvarda Üretildi

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008 yılında kazanan Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti.

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"VİRÜS LABORATUVARDA ÜRETİLDİ"

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.