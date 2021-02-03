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Nohutlar çiftçilere hibe edilecek

Büyükşehir Belediyesi kırmızı mercimek tohumu desteğinden sonra şimdi de Başkentli çiftçilere yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağlayacak.
Nohutlar çiftçilere hibe edilecek

Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere 8 Şubat’tan itibaren ilk kez “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, “Nohut Tohumu” desteği için de çiftçi başvurularını 3-5 Şubat tarihleri arasında alacak.

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YAKLAŞIK 2 BİN ÇİFTÇİYE TOPLAM 800 TON NOHUT TOHUMU DAĞITILACAK
Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek üretimi desteklemek, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla 25 ilçede yaklaşık 2 bin yerli üreticiye toplam 800 ton “Nohut Tohumu” desteğinde bulunacak.

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Nohut tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin;
-Akyurt - Akyurt Aile Yaşam Merkezi
-Altındağ - Akyurt Aile Yaşam Merkezi
-Ayaş - Hanımlar Lokali
-Bala - Gençlik Merkezi
-Beypazarı - Fen İşleri
-Çubuk - Çubuk Aile Yaşam Merkezi
-Pursaklar - Çubuk Aile Yaşam Merkezi
-Keçiören - Çubuk Aile Yaşam Merkezi
-Elmadağ - Elmadağ Gençlik Merkezi
-Mamak - Elmadağ Gençlik Merkezi
-Etimesgut- Sincan Aile Yaşam Merkezi (Fatih)
-Sincan - Sincan Aile Yaşam Merkezi (Fatih)
-Yenimahalle - Sincan Aile Yaşam Merkezi (Fatih)
-Şereflikoçhisar - Fen İşleri
-Evren - Fen İşleri
-Polatlı- Aile Yaşam Merkezi
-Gölbaşı - Fen İşleri
-Çankaya - Fen İşleri
-Güdül - Fen İşleri
-Haymana - ASKİ
-Kahramankazan - Aile Yaşam Merkezi
-Kalecik - Fen İşleri
-Kızılcahamam - Gençlik Merkezi
-Çamlıdere - Fen İşleri
-Nallıhan- ASKİ,
 noktalarına gelerek 3-5 Şubat tarihleri arasında bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurular tamamlandıktan sonra Mart ayı içerisinde çiftçilere nohut tohumu dağıtımına başlayacak.

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