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Nohuttan üretilen cips, çocuklara bakliyatı sevdirecek

Mersin'de, protein değeri yüksek baklagillerin çocuklara sevdirilmesi ve tüketiminin yaygınlaştırılması için nohuttan cips üretildi.
Nohuttan üretilen cips, çocuklara bakliyatı sevdirecek

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, bakliyat ürünlerinin, ucuz ve sağlıklı olması, kolay muhafaza edilmesinden dolayı rağbet gördüğünü söyledi.

Ürünlerin, hem besleyici hem de yüksek lif ve protein değerlerine sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bakliyat, virüslerin çoğalmasını önleyen antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendiren prebiyotik özellikleri sayesinde çok faydalı. Bakliyata, pandemi döneminde olan ilginin her zaman devam etmesine önem veriyoruz." dedi.

Özdemir, çocuklara bakliyat ürünlerinin sevdirilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla yüksek protein değerine sahip nohuttan cips üretimi için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Çalışmada, Mersin Üniversitesi ile iş birliği halinde olduklarını aktaran Özdemir, "Nohuttan cips üretimi için Mersin Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Laboratuvar ortamında ilk denemeleri yaptık ve nohuttan cipsimizi ürettik. Ürünler çok güzel oldu. Sağlıklı olmasının yanı sıra lezzetinin de çok güzel olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Tadı beğenildi
Özdemir, cipslerin ilk örneklerini Mersin Ticaret Borsası çalışanlarına tattırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nohuttan cipsi tattırdığımız kişiler rengini değişik bulsa da tadını beğendiler, çok iyi olduğunu ilettiler. Tabii ki bu birkaç denemeyle oluyor. Daha detaylı çalışmalar yapılması lazım. Bizim açımızdan ürünün sağlıklı olması çok önemli. Bunu endüstriyel hale getirmek ve ticarileştirmek lazım. Yatırımcılarla görüşeceğiz. Onlar da iradelerini gösterirlerse biz de bu projemizi kullandıracağız."

Yatırımcıların projeyi değerlendirmesi halinde nohuttan cipsin seri üretimle ülke genelinde satışa sunulması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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