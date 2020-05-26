Normalleşme planı nasıl olacak? tarih tarih normalleşme planı...

Pandemi olarak kabul edilen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonra vaka ve ölümlerde azalmalar başladı. Bununla cumhurbaşkanlığı normalleşme planı yayımladı. İşte normalleşme planı ile birlikte hayatın normale döneceği o tarihler…

Normalleşme sürecine ilişkin vatandaşların merakı devam ediyor. ( Camiler ne zaman açılacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Restoranlar ne zaman açılıyor? Askerlik celp dönemleri ne zaman? YKS ne zaman? YGS tarihi belli oldu mu? Adliyeler ne zaman açılacak? )

Bu kapsamda Mayıs ayının başında devreye giren kontrollü sosyal hayatın ilk adımları atılmıştı. Berber, kuaför, güzellik salonları ve AVM’ler kapılarını tekrar açmıştı. Salgının görülmemeye başladığı illerde seyehat yasağı kaldırılmıştı. Son olarak 3 gününü geçirdiğimiz Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağının ardından yeni kararların ne olacağı merak ediliyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde de aşamalı bir normalleşme olacağını belirtiyor.

Normalleşme planı nasıl olacak? Camiler ne zaman açılacak?

Bayram sonrası normalleşmenin ilk adımlarından biri 29 Mayıs tarihinde belirtilen kurallar doğrultusunda camilerde cemaatle birlikte öğle ve ikindi namazları kılınabilecek.



Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’da, “Tedbirler bayramdan sonra yavaş yavaş kaldırılacak. Hepsi birden kaldırılamaz. Mesela pozitif bir vaka yakaladınız. Virüsü nereden kaptı? Kimlere bulaştırdı nereden saptayacaksınız? ” ifadelerine yer verdi.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Uzmanların tahminlerine göre ise “ Yeni Normal ” olarak adlandırılan yaşam şeklinde pandemi sürecinde ilk hangi yasak konulduysa en son o yasağın kaldırılması bekleniyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının düğün ve benzeri kapalı alan organizasyonlarına girmeleri en son kaldırılacak yasaklardan olacağı düşünülüyor.

Restoranlar ne zaman açılıyor?

Restoranlarla ilgili açılıp açılmayacağı konusundaki sorulara ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , “ Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek ” yanıtını vermişti.

27 Mayıs tarihi itibariyle yeni bir aşamaya geçecek olan normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşları da yavaşlattığı ya da durdurduğu pek çok faaliyeti tekrar hayata geçirecek.

Askerlik celp dönemleri ne zaman?

* Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta tekrar başlayacak . Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da başlayacak.

Bununla birlikte;

*Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs tarihinde tekrar açılacak. Pandemi hastane sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu hastanelerin hasta kabulüne ve normal işleyişlerine başlamalarını sağlanacak.

YKS ne zaman? YGS tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri de normalleşme sürecinde şöyle olacak

*YKS 27-28 Haziran’da

*YGS 20 Haziran’da

*Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da

Üniversiteler ise akademik takvimlerine 15 Haziran’da dönecekler.

Adliyeler ne zaman açılacak?