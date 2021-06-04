Normalleşme süreciyle birlikte nakliyede yoğunluk başladı

Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalardaki uzun süreli durgunluk sona erdi, firmalar bugünlerde tam kapasite çalışmaya başladı.

Yeni normalleşme sürecinin ardından evden eve nakliye hizmeti sunan firmalardaki durgunluk sona erdi. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar tam kapasite çalışmaya başladı.

NORMALLEŞME İŞLERİNİ ARTTIRDI

Nakliyelerdeki hareketliliğe ilişkin gazetemize bilgi veren Hayat Nakliyat firmasından Vedat Bozkurt, salgın tedbirlerinden dolayı, kişilerin taşınmayı ertelediğini; ancak normalleşme sürecinin ardından taşınmaların arttığını kaydetti. Nakliyede bugünlerde bir yoğunluk oluştuğunu belirten Bozkurt, “Salgından dolayı uzun zamandır iş yapamaz duruma gelmiştik. Adeta kimse yerinden kıpırdamıyordu. Ramazan Bayramı’ndan sonra bir nebze evden eve nakliyede hareketlilik başlamıştı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte işlerimiz arttı” dedi.

NAKLİYET FİYATLARI NE KADAR?

Evden eve taşımacılık nakliye bedelleriyle ilgili bilgi veren Bozkurt, “Fiyatlar; taşınan evin katına, eşya kapasitesine ve mesafeye göre değişiklik gösteriyor. Şehir içi nakliyenin bedeli 2+1 konutlar için bin 500 TL’den başlarken, 3+1 konutlarda ise 2 bin liradan başlıyor. Şehir dışı ise 2+1 konutlar için 2 bin 500’den başlarken 3+1 konutlarda ise 3 bin liradan başlıyor. Bu fiyatlar, eşyanın durumu, evin kat sayısı ve mesafeye göre değişkenlik gösteriyor. Asansörlü taşıma hizmetinin ise fiyatı biraz daha farklı oluyor” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-