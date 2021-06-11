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Normalleşme süreciyle Salda'da ziyaretçi yoğunluğu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme süreciyle ziyaretçiler gelmeye başladı. Turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalına görenlerin hayran kaldığı Salda'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Normalleşme süreciyle Salda'da ziyaretçi yoğunluğu

Geçen yıl 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Salda Gölü'nde kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte eski günlere dönüldü. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur'un Yeşilova ilçesine geliyor. 'Beyaz Adalar' kısmına girişin yasak olduğu Salda Gölü'nün diğer bölgelerine girebilen ziyaretçiler, doğal güzelliği yakından görme fırsatı buluyor.

'Beyaz Adalar' bölgesindeki kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor. Salda Gölü'nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor. Salda Gölü, normalleşme süreciyle geçen yıl olduğu gibi her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. 

'İNSANA HUZUR VERİYOR'

Ankara'dan geldiğini söyleyen Gülay Yıldız, "Salda Gölü'nü görmek için geldim. Gerçekten Maldivler'i andırıyor. İnsana huzur veriyor. Türkiye'de böyle güzel bir yerin olması inanılır gibi değil. Mükemmel bir yer" dedi.

İzmir'den gelen Davut Özsaraç ise "Ben turist rehberliği okuyorum. Önce Sagalassos Antik Kenti'ne geldik. Yolumuzun üzerinde olduğu için Salda Gölü'ne de uğrayalım, dedik. Buranın bu şekilde korunması mantıklı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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