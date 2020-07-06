Normalleşmeyle birlikte parklar doldu

Coronavirüs salgını ve sıcak nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşlar son günlerde fırsat buldukça soluğu park ve bahçelerde alıyor. Başkentliler, “Dışarıda olmayı, açık alanları özlemişiz” diyor.

Corona virüs salgını nedeniyle zamanlarının çoğunu evlerinde geçiren vatandaşlar normalleşmeyle birlikte kendini park ve bahçelere attı. Özellikle hafta sonları Başkent’te kapalı mekanlar sinek avlarken parklarda iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde kalabalık oldu. Öte yandan hava sıcaklıklarının 35 dereceye ulaşması da vatandaşın açık alanları tercih etme sebepleri arasında yer alıyor. Başkentliler dışarıdan yemek yemek yerine evlerinde hazırladığı yiyecek ve içeceklerini tüketirken, çocuklar uçurtma keyfi yaptı.

AÇIK HAVA GİBİSİ YOK

İncek Ahlatlıbel Parkı’na akın eden vatandaşlar duygu ve düşüncelerini gazetemize şöyle anlattı:

“Salgın süreci nedeniyle çok uzun zamandır evdeyiz. Kapalı mekanları tercih etmek istemiyoruz. O yüzden parka geldik. Dışarıdan da yemek almadık. Onları da evimizden getirdik. Ailecek beraber oturuyoruz başka insanlarla da mesafemizi koruyoruz. Açıkçası temiz havanın ve açık alanın tadını çıkarıyoruz.”

SICAKTAN BUNALDIK

Uzun süredir evde durduklarını bir de üzerine sıcak havanın geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Evlerde sıcaktan durulmuyor. Zaten uzun zamandır bunaldık. Gölge bir yerde oturup günümüzü böyle değerlendirmek istiyoruz. Salgın sürecinde böyle günleri özlemişiz. Açık alanlarda oturmayı, temiz havayı. Umarız herkes üzerine düşen sorumlukları yerine getirir ve tekrar kısıtlamalı bir hayata başlamayız” diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLİYOR

Parklara akın eden vatandaşlar kendi aile ya da arkadaşlar gruplarıyla beraber başka gruplara sosyal mesafeli şekilde oturuyoruz. Oturmanın dışında parkta gezinti yapan vatandaşların genellikle maskeli olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA