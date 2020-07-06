  • BIST 118.485
  • Altın 393,954
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7488
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Normalleşmeyle birlikte parklar doldu

Coronavirüs salgını ve sıcak nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşlar son günlerde fırsat buldukça soluğu park ve bahçelerde alıyor. Başkentliler, “Dışarıda olmayı, açık alanları özlemişiz” diyor.
Normalleşmeyle birlikte parklar doldu

Corona virüs salgını nedeniyle zamanlarının çoğunu evlerinde geçiren vatandaşlar normalleşmeyle birlikte kendini park ve bahçelere attı. Özellikle hafta sonları Başkent’te kapalı mekanlar sinek avlarken parklarda iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde kalabalık oldu. Öte yandan hava sıcaklıklarının 35 dereceye ulaşması da vatandaşın açık alanları tercih etme sebepleri arasında yer alıyor. Başkentliler dışarıdan yemek yemek yerine evlerinde hazırladığı yiyecek ve içeceklerini tüketirken, çocuklar uçurtma keyfi yaptı. 

20200705_200216.jpg

AÇIK HAVA GİBİSİ YOK
İncek Ahlatlıbel Parkı’na akın eden vatandaşlar duygu ve düşüncelerini gazetemize şöyle anlattı:
“Salgın süreci nedeniyle çok uzun zamandır evdeyiz. Kapalı mekanları tercih etmek istemiyoruz. O yüzden parka geldik. Dışarıdan da yemek almadık. Onları da evimizden getirdik. Ailecek beraber oturuyoruz başka insanlarla da mesafemizi koruyoruz. Açıkçası temiz havanın ve açık alanın tadını çıkarıyoruz.” 

20200705_200450.jpg

SICAKTAN BUNALDIK
Uzun süredir evde durduklarını bir de üzerine sıcak havanın geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Evlerde sıcaktan durulmuyor. Zaten uzun zamandır bunaldık. Gölge bir yerde oturup günümüzü böyle değerlendirmek istiyoruz. Salgın sürecinde böyle günleri özlemişiz. Açık alanlarda oturmayı, temiz havayı. Umarız herkes üzerine düşen sorumlukları yerine getirir ve tekrar kısıtlamalı bir hayata başlamayız” diye konuştu. 

20200705_195855.jpg

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLİYOR
Parklara akın eden vatandaşlar kendi aile ya da arkadaşlar gruplarıyla beraber başka gruplara sosyal mesafeli şekilde oturuyoruz. Oturmanın dışında parkta gezinti yapan vatandaşların genellikle maskeli olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 6 Temmuz 202006 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 6 Temmuz 2020 - ASKİ06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 6 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 6 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:00
  • Pursaklar'da kurban hazırlıkları başladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 04:04
  • Zorlu balya mesaisi başladı, Önce Emek Sonra Yemek06 Temmuz 2020 Pazartesi 03:04
  • Salgın İyiliği Durduramıyor, 28 ülkeye cansuyu olacak06 Temmuz 2020 Pazartesi 02:06
  • Hobi bahçesi sahipleri kafaları karışık!06 Temmuz 2020 Pazartesi 01:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti