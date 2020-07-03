Normalleşmeyle birlikte yabancıların konuta ilgisi canlandı

Aren Group Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Mansour, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Yabancıların Türkiye'de konut alımına ilgisi yeniden canlandı. Ancak hareketliliğin eylülde başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'de gayrimenkul, ihracat, turizm ve sağlık turizmi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ren Group Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Mansour, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gayrimenkul alanında sadece alıcıları değil proje üstlenebilecek önemli yatırımcıları Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını dile getiren Mansour, Kanada, Fransa ve Ürdün'de ofislerinin bulunduğunu, bu ofisler vasıtasıyla Türkiye'ye yatırımcı getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de özellikle Orta Doğu ve Arap ülkelerine yönelik konut satışlarında önemli tanıtım çalışmaları yaptıklarını anlatan Mansour, yine bu ülkelere tarım makineleri, otomotiv yan sanayi ürünleri gibi önemli malzeme ihracatında bulunduklarını bildirdi.

Mansour, Türkiye'nin gayrimenkul ürünlerine yönelik yabancı ilgisinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını kaydederek, yabancılara konut satış adedinin geçen yıl 2018'e göre yüzde 14,7 artarak 45 bin 483'e yükseldiğini anımsattı.

Türkiye'nin güven ve yaşam kalitesinin, Orta Doğu ve Arap ülkeleriyle kültürel benzerliklerinin ve aynı dinin yaşanması, ikliminin, tarihi ve turistik özelliklerinin ve her türlü ulaşım imkanının bulunmasının yabancıları cezbettiğini vurgulayan Mansour, sayılamayacak çok sayıdaki güzelliğin yanı sıra Türkiye'de konut yatırımı için cazip fırsat ve teşvikler sunulduğunu söyledi.

Mansour, geçen yıl 45 bini aşan konut satış adedinin daha önce aylık bazda 6 binleri geçtiğini belirterek, ancak salgın süreciyle birlikte bu rakamın 790'a kadar gerilediğini bildirdi.

"Aylık 5-6 bin adetlik rakamlara 2021 ilkbaharında tekrar ulaşırız"

Mansour, salgın döneminde uçuşlar olmadığı için konut alımı için yatırımcıların gelemediğini kaydederek, normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte Türk gayrimenkul ürünlerine yönelik ilgide hareketlenme başladığını anlattı.

Henüz tüm ülkelere uçuşların başlamadığını ve salgının güç kaybetmeden devam ettiğini dile getiren Mansour, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar her ne kadar tedirgin olsalar da telefon, sosyal medya ve e-posta yoluyla Türkiye'den ev almak istediklerini, nerelere yatırım yapabileceklerini soruyorlar. Veya istedikleri bir projeyle ilgili bilgi alıyorlar. Yabancıların Türkiye'de konut alımına ilgisi yeniden canlandı. Ancak hareketliliğin eylülde başlayacağını, aylık bazda 5-6 bin adetlik satış rakamlarına ise 2021 ilkbaharında ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şu an konut almak isteyenler uçuşların açılmasını bekliyor."

"Türkiye sağlık turizminde avantajlar sunuyor"

Mansour, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir başarı gösterdiğini belirterek, yetkililerin elinden geleni yaptığını, yüksek nüfusa rağmen salgınla mücadelede rüşdünü ispat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık sisteminin kalitesinden ve avantajlarından bahseden Mansour, uçuşlar açılır açılmaz sağlık turizmiyle ilgili yeni hastalar getireceklerini bu konuda yeni anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

Mansour, Türkiye'de yatırım yapma konusunda her daim isteklerinin bulunduğunu, bu alanda çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, özellikle yurt dışındaki ofisleri vasıtasıyla yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı.