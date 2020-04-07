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Norveç kontrolü sağladı!

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip koronavirüs (corona virüs ) salgınını kontrol altına aldıklarını açıkladı.
Norveç kontrolü sağladı!

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri öncesinde bir kişinin 2.5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0.7'ye düştüğünü söyledi.

Höie, "Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık" değerlendirmesini yaptı.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

111 bin 299 kişiye Kovid-19 testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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