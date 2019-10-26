  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Norveç'te PKK terörü

Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları, içinde küçük bir bebek olan Türk ailenin aracına saldırdı.
Norveç'te PKK terörü

Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere terör örgütü PKK sempatizanları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere, PKK yandaşlarının, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması yansıdı.

Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı.

Polis, PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Saldırı sonucu araçta hasar meydana gelirken, polis 2 PKK sempatizanını gözaltına aldığını duyurdu.

Saldırılan araçta bulunan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse abamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." yorumunda bulundu.

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü PKK sempatizanları, gösteriden dönenlere saldırmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da üvey anne dehşeti26 Ekim 2019 Cumartesi 14:00
  • Adana'da üvey anne dehşeti26 Ekim 2019 Cumartesi 11:44
  • Meteoroloji'den flaş uyarı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:42
  • ‘Çek Nuri’ yakalandı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:39
  • Memura ödüllendirme sistemi26 Ekim 2019 Cumartesi 09:37
  • Akar'dan kritik çağrı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:30
  • 10 teröriste bedel26 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
  • İmar barışı fırsatçıları tek tek yakalandı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:16
  • Küba'ya Maduro yaptırımı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:11
  • 'Bor Karbür' paylaşımı26 Ekim 2019 Cumartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti