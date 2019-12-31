Norveç'ten İdlib çağrıs

Norveç hükümeti, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Norveç hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulması istendi.

İdlib'de son iki haftada şiddetin arttığına dikkatin çekildiği açıklamada, ''Suriye'deki nüfusun güvenliği konusunda derin endişelerimiz var. Tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için çatışmayı durdurmaya çağırıyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

BÜYÜKELÇİ TEPKİ GÖSTERDİ

Norveç hükümetinin açıklamasına, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'dan tepki geldi.

Çorman, Facebook hesabından, Norveç'ten nihayet İdlib konusunda tepki geldiğine işaret ederek, ''Nihayet İdlib konusunda Norveç'ten bir ses duyduk! Norveç basınının İdlib'deki trajediyi maalesef görmezden gelmeyi seçtiğini gözlemliyoruz. Bu tutumu ekim ayında Barış Pınarı operasyonumuza verdikleri aceleci, taraflı, haksız ve yanlış tepkiyle de karşılaştırıyoruz tabii ki.'' ifadesini kullandı.