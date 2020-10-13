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Notam nedir?

Notam nedir? Notam neden ilan edilir? Notam sadece askeri operasyonlar ve test atışları için mi ilan edilir?
Notam nedir?

Sinop’ta test atışları ile gündeme gelen Atmaca füzesi ve S400‘ler ile Notam’lar yayımlandı. Peki, Notam nedir? Notam’ı neden ilan edilir? Notam sadece askeri operasyonlar ve test atışları için mi ilan edilir? Gelin birlikte sizler için derlediğimiz haberimize bakalım.

s400.jpg

Notam nedir? Notam sadece askeri operasyonlar ve test atışları için mi ilan edilir?

Denizlerde denizcilere yönelik uyarıları NAVTEX ile uyarıldığı gibi uçaklara yönelik uyarıları Notam'lar ile bilgilendirmeler yapılıyor. NOTAM (notice to airmen), havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildirisidir. ICAO konvansiyonu yani (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) - Annex 15 gereğince ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanırlar.

NOTAM ayrıca metnin büyük bir kısmı kısaltma ile akronimlerden oluşur ve İngilizce olarak yayımlanır.

ornek-notam.jpgULUSLARARASI NOTAM SERİLERİ

Uluslararası NOTAM’lar İngilizce olarak A, B, C, S harfleriyle tanımlanan 4 ayrı seri halinde yayımlanır.

– A Serisi : Genel kurallar, Navigation ve Communication kolaylıkları, FL 245 ve üzerinde yer alan hava

sahası kısıtlama ve aktiviteleri ile uluslararası trafiğe açık havalimanlarına ilişkin bilgiler A

Serisi ile yayınlanır.

Bu bilgiler, Navigation yardımcılarını, hizmetlerini, yol kolaylıklarını, FIR’ları etkileyen tüm

navigation ikazlarını içerir.

– B Serisi : FL 245’in altında yer alan havasahası kısıtlamaları ve aktivitelerine ilişkin bilgilerle FIR

uçuşlarla doğrudan ilgisi olan ve FIR’lar içerisinde ulusal trafiğe açık olan meydanlarla ilgili

bilgileri içerir.

– C Serisi : Sadece VFR uçuşlara izin verilen havaalanlarına ve VFR aktivitelerine ilişkin bilgileri içerir.

– S Serisi : Meydan operasyon sahasında kar, buz, sulu kar veya su birikintisi nedeniyle oluşan ve

operasyonu etkileyen durumları belirten NOTAM’dır.

Annex -15’e göre hazırlanır ve ayrı bir seri numarası ile yayınlanır.

atmaca.jpg

ULUSAL NOTAM SERİLERİ

Ulusal NOTAM’lar Türkçe olarak yayınlanırlar

– E Serisi

Kış süresince meydan operasyon sahasındaki kar, sulu kar, buz veya su birikintisi nedeniyle

IVAO TR FLIGHT OPERATION DEPARTMENT 39

oluşan ve operasyonu etkileyen durumları içerir.

– G Serisi: Türkiye’deki havaalanları, yol, navigation kolaylıkları, hava sahası kısıtlamaları ve ikaz

bilgilerine ilişkin yenilik ve değişiklikleri içerir.

– H Serisi: Sadece İstanbul FIR’ı içindeki meydan navigation kolaylığı ve bunlarla ilişkin bilgileri içerir.

– M Serisi: Askeri otoriteleri ilgilendiren, Askeri havaalanları ile bilgileri içerir.

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