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Noter satışlı hobi bahçesi ne demek, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı?

Tarım Bakanı'ndan hobi bahçesi açıklaması: Peki hobi bahçeleriyle ilgili noter satışı ne demek, noter satışlı hobi bahçesi yasaklanıyor mu, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı,Meclis'teki yasa teklifi hisse tapulu hobi bahçelerini de kapsıyor mu?
Noter satışlı hobi bahçesi ne demek, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı?

Meclis ve Tarım Bakanı’nın hobi bahçeleri ile ilgili yaptığı uyarılar ilgili vatandaşları tedirgin etti. İnternette hobi bahçeleriyle ilgili noter satışı ne demek, noter satışlı hobi bahçesi yasaklanıyor mu, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı, Meclis gündemindeki yasal düzenleme hangi hobi bahçelerini kapsıyor, kooperatif hisseli hobi bahçesi ile tapu hisseli hobi bahçesi arasındaki farklar neler gibi soruların cevabı aranıyor. 

Korona salgınıyla birlikte vatandaşların daha az risk taşıyan bağ ve bahçelere yönelmesiyle hobi bahçelerine rağbet hayli artarken, talep doğrultusunda yeni yeni hobi bahçeleri oluşmaya başladı. 

Ankara’da da şehir merkezinin dört bir yanında yeni yeni hobi bahçeleri yapılıyor ve buralar kolayca alıcı buluyor. 
Alt ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyata bağ-bahçe hayatı ve temiz hava imkanı sunan hobi bahçeleri “uygun görülmeyen yapılaşma” sorununu da beraberinde getirdi. 

Hobi bahçelerine rağbetin artması Hükümet ve Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

AK PARTİLİ KILIÇ: YIKILACAK 

Önce TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’tan önemli bir açıklama geldi. 
AK Partili Kılıç, “hazırladıkları kanun teklifinin kabul edilmesiyle, arsa özelliği kazanmamış tarım alanına kurulan hobi bahçelerindeki yapıların yıkılacağını” bildirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Pakdemirli şunları söyledi: 

"Koronavirüs salgınından sonra toprağa artan ilgi nedeniyle tarım arazilerinin noter satışıyla hisseli olarak satışlarının yapılarak bu alanlar üzerinde izinsiz hobi bahçeleri oluşturulduğunu görüyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki, noter aracılığı ile yapılan satışlarda arazinin değil, kooperatif veya şirketin hissesi satılmaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın noter satışı yapılan arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacakları ve tasarruf haklarının da bulunmayacağını, bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde cezai müeyyidelerle karşılaşmanın yanında, satın aldıkları taşınmazların yıkılması ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim. Yani daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse; biz ne aradaki aracılar kazansın diye tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atabiliriz, ne suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsaade edebiliriz, ne de insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına göz yumabiliriz." 

BU AÇIKLAMALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Meclis Komisyon Başkanı ve Tarım Bakanı’nın hobi bahçeleri ile ilgili yaptığı uyarılar ilgili vatandaşları tedirgin etti. İnternette hobi bahçeleriyle ilgili noter satışı ne demek, noter satışlı hobi bahçesi yasaklanıyor mu, hisse tapulu hobi bahçeleri de yıkılacak mı sorularının cevabı aranıyor.

KOOPERATİF HİSSELİ HOBİ BAHÇELERİ

Uzmanlara göre, gerek Meclis Komisyon Başkanı gerekse Tarım Bakanı’nın “noter satışlı yerler”den kastı kooperatif hisseli hobi bahçeleri. Tek tapu bir tarla üzerinde oluşturulan tarım kooperatifi, burayı önce tel örgülerle belli parçalara bölüyor. Elektrik, su getiriyor, yolunu yapıyor. Ardından her bir bölmeyi noter onaylı kooperatif üyeliği üzerinden vatandaşa hobi bahçesi olarak satıyor.

ASIL SORUN ÜZERİNDEKİ EVLER

Yine uzmanlara göre her iki yetkilinin de buradaki asıl kastı bu bahçeler üzerine inşa edilen yapılar; asıl sorun bu evler. Yetkililer bu şekilde ev yapımının yasal olmadığını bildiriyor ve vatandaşı yıkımla karşı karşıya kalabilirsiniz diye uyarıyor. 

TAPU HİSSELİ HOBİ BAHÇELERİNİN DURUMU

Bakan ve Meclis Komisyon Başkanı’nın kooperatif hisseli hobi bahçelerine karşı yaptığı bu uyarısı hisse tapulu hobi bahçelerini de ilgilendiriyor mu?  

Meclis gündemine gelen yasa teklifi hisse tapulu hobi bahçelerini de kapsıyor mu? 

Çok hisseli bir tarlanın tapu hisseleri oranında tellerle bölünüp hobi bahçesine dönüştürülmesi, kooperatif hisseli yerlere oranda çok daha az sorunlu yerler olarak görülüyor. 

Emlakçılardan edinilen bilgilere göre, tapu hisseli hobi bahçelerinin sayısı kooperatif hisseli hobi bahçelerine oranla çok daha az. Yasalara göre tarlalar bölünemiyor. Sadece tarlada miras yoluyla oluşmuş hisseler oranında hobi bahçesine dönüştürülebiliyor. Ve bu yerlerin sayısı çok az. Bu yerlerin alım satımında ilgili tapu müdürlüğünden işlem yapılıyor. 

Tapu hisseli hobi bahçelerine ev yapımı da izinsiz yapılaşma olarak değerlendiriliyor.

İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ

Ancak imar barışı ile 2018’den önce yapılmış olan tüm hobi bahçesi evleri yapı kayıt belgesi almışlarsa dokunulmazlık kazanmış oldular. 
Tüm bunların dışında mevcut düzenlemelere göre, kooperatif hisseli hobi bahçelerinde dahi üzerine herhangi bir yapı inşa edilmediği sürece sorun görülmüyor.

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Gazeteilksayfa.com

 

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