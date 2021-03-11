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Noterliklerdeki 'güvenli ödeme sistemi' işlem güvenliğini artırdı

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Türkiye genelinde geçen yıl başlatılan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi"nin işlem güvenliğinin artırılmasını ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesini sağladığını bildirdi.
Noterliklerdeki 'güvenli ödeme sistemi' işlem güvenliğini artırdı

 Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine, "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi"nin ayrıntılarını anlattı.

Özellikle araç alım satımı sırasında taraflar arasında ödemeye ilişkin ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Cin, bu tür sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için geçen yıl şubat ayında güvenli ödeme sistemine geçildiğini söyledi.

Cin, uygulamanın ikinci el araç ticareti yapanlar için de 15 Ağustos 2020'de zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Türkiye'deki bankaların, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının, Türkiye Noterler Birliğince oluşturulan sisteme entegre edildiğini ifade eden Cin, tarafların, ilgili kuruluşun güvenli ödeme sistemine girerek referans numarası aldığını, kendi araç bilgilerini de sisteme dahil ederek bunu kullanabildiğini kaydetti.

Alıcının, satış bedelini güvenli ödeme kuruluşunun emanet hesabına aktardığını, işlem bitinceye kadar kimsenin bu paraya dokunamadığını, noterdeki işlemin sonuçlandırıldığı bilgisinin o kuruluşun sistemine aktarılmasıyla paranın satıcının hesabına iletildiğini söyleyen Cin, "Güvenli ödeme sistemiyle para güvenli bir şekilde el değiştirmiş oluyor." dedi.

"Biri 'önce parayı ver, imzayı atayım', diğeri 'imzayı at parayı vereyim' diyordu"
Vatandaşların sisteme alışmasıyla uygulamanın kullanımının artacağını düşündüklerini dile getiren Cin, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve bankalarla yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda tanıtıcı broşürler, eğitimler ve gerekirse kamu spotu hazırlanması konusunda anlaşmaya vardık. Diğer konularda da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sistem, vatandaşın işlem güvenliğini sağlamak ve taraflar arasındaki güven sorununu ortadan kaldırmak için çok etkili ve yaygınlaşması gereken bir sistem. Çok sayıda vatandaş bu sistem kullanılmadan önce dolandırılabiliyordu, zaman zaman aralarında hukuki ihtilaflar çıkabiliyordu. Örneğin, işlem sırasında bile taraflardan birisi 'önce parayı ver, ben imzayı atayım' diğeri de 'imzayı at ben parayı vereyim.' diyordu. Bu sistem sayesinde bu tür tartışmalar ve dolandırıcılıklar ortadan kalkmış oldu."

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