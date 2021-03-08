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Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde en uzun süre kalma rekorunu kırdı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.
Novak Djokovic, tek erkekler sıralamasının zirvesinde en uzun süre kalma rekorunu kırdı

Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Novak Djokovic, Roger Federer'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.

Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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