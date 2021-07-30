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Novak Djokovic'in 'altın-slam' hayali suya düştü

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'ı kazanan Djokovic'in, Tokyo 2020'de yarı finalde elenince "altın-slam" yapma ihtimali kalmadı
Novak Djokovic'in 'altın-slam' hayali suya düştü

Erkek tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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