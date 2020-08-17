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N'Sakala'nın hedefi Hutchinson gibi Beşiktaş'ta 'efsane' olmak

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala, "Atiba Hutchinson gibi elimden geldiğince Beşiktaş'ta uzun süre futbol oynayıp, efsane olmak istiyorum." dedi.
N'Sakala'nın hedefi Hutchinson gibi Beşiktaş'ta 'efsane' olmak

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, takım arkadaşı Atiba Hutchinson gibi siyah-beyazlı takımda uzun süre oynayarak "efsane" olmak istediğini söyledi.

S'Sakala, kulübün Instagram hesabında yer alan röportajında, Aytemiz Alanyaspor'da beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ondan çok şey öğrendim. Ben de sol ayaklıyım, tekrar çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Atiba Hutchinson gibi elimden geldiğince Beşiktaş'ta uzun süre futbol oynayıp, efsane olmak istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ta oynamanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Kongolu futbolcu, "Türkiye'de oynadığım sürece Beşiktaş'a rakip oldum. Süper Lig'deki ilk maçım da Beşiktaş'a karşıydı. Benim için gurur kaynağıydı." ifadelerini kullandı.

Takım olarak sezona iyi hazırlandıklarını anlatan N'Sakala, "Büyük bir kulüp olunca bu tarz maratona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırız diyebilirim. İyi ve başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Uyum sürecinin de iyi gittiğini vurgulayan yeni transfer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vida ve Atiba gibi burada uzun süredir oynayan oyuncuları tanıyorum. Diğer arkadaşlarla iyi gidiyor. Alışmak kolay oluyor. Kaynaşmamız umarım ilk maçımıza galibiyet olarak yansır."

"Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile yapacakları maça değinen N'Sakala, gruplarda mücadele etmek istediklerini söyledi.

Tek maç olmasından dolayı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çeken siyah-beyazlı futbolcu, şunları aktardı:

"Şampiyonlar Ligi'nde olmak ya da olmamak mücadelesi olacak. Tek maç olmasından dolayı çok çalışıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok istiyoruz. Her oyuncu, Şampiyonlar Ligi müziğini sahada dinlemek ister. Bir süre daha bizimle olamayacak taraftarlara da hediye olarak sunmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp, ardından taraftarlarla buluşup güzel günler yaşamak istiyoruz."

N'Sakala, gitar çaldığının hatırlatılması üzerine, "Şampiyon olursak arkadaşlarıma statta gitar çalma sözü verdim." dedi.

Kovid 19 salgını nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlardan yoksun olacaklarını anlatan N'Sakala, "Böyle büyük bir camianın taraftardan yoksun oynaması çok zor. Sözleşmeyi imzalarken taraftarların önünde oynama heyecanı aklımdaydı. Rakipken de etkilendiğimi söyleyebilirim. Beni nasıl çağıracaklarını bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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