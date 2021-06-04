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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'Randevu krizi' iddialarına yanıt

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, bazı basın kuruluşlarında "Randevu krizi" olduğu iddialarıyla ilgili yer alan haberlere ilişkin, "Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ek tedbirlerle giderilmektedir." açıklaması yapıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'Randevu krizi' iddialarına yanıt

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, nüfus müdürlüklerinden "Alo 199 çağrı merkezi, IVR ve sesli yanıt sisteminin yanı sıra, randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet ve NVI mobil aracılığı" ile de randevu alınabildiği, nüfus müdürlüklerinde toplam randevu kapasitesinin 206 bin kişi olduğu kaydedildi.

Salgın tedbirleri kapsamında esnek çalışma uygulamasıyla günlük 145 bin 142 vatandaşa randevu verildiğine dikkati çekilerek, şöyle devam edildi:

"3 Haziran'da günlük 145 bin 142 kişilik açılan randevudan 95 bin 265'inin alındığı, açılan randevuların yüzde 65,6'sının dolduğu tespit edilmiştir. 17 günlük tam kapanma sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa illerimizde yoğunluklar yaşanması nedeniyle önlem olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili illerde vatandaş destek masaları aracılığıyla acil başvurular karşılanmıştır."

Açıklamada, tam kapanma sonrasında Gaziantep gibi yoğunluğun görüldüğü illerde nüfus müdürlüklerindeki çalışma saatlerinin 09.00-17.00 olarak yeniden düzenlendiğine değinildi. Randevu doluluk oranının İstanbul genelinde yüzde 60, günlük 4 bin randevu kapasiteli İstanbul-Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezinde yüzde 16, Ankara'da yüzde 40 ve İzmir'de yüzde 70 olduğu aktarıldı.

Hafta sonu yapılacak LGS ile ilgili tüm nüfus müdürlüklerinin cumartesi ve pazar günü hizmet vermeye devam edeceği, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yüz akı olan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin, vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinden yürüttüğü çalışmalar aynı anlayışla devam etmektedir. Günümüz itibarıyla 64 milyon 354 bin 94 kimlik kartı, 5 milyon 484 bin 797 pasaport ve 12 milyon 101 bin 837 sürücü belgesi düzenlenmiştir. Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ek tedbirlerle giderilmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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