Nüfusa oranla en çok vaka görülen illerde yoğun bakımlar doldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosunda nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü iller sıralamasında birinci sıradaki Rize, ikinci sıradaki Bayburt ve 6’ncı sıradaki Trabzon'da servis ve yoğun bakım üniteleri doldu.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakalarda ciddi bir artış olduğunu belirterek, “Hastanelere, acillere başvurulara bakacak olursak sayıların yüksek olduğu görülüyor. Servisler ve yoğun bakımlar doldu. Artık bu saatten sonra taburcu edilen hastanın yerine yeni hasta alınabiliyor. O nedenle salgından hepimizin kendisini koruması gerekiyor. Aksi halde yatacak yer bulamama ihtimalimiz oluşabilir. Özellikle bugünlerde okulların açılmasıyla bu tehlikeye daha fazla dikkat etmemizi gerektiriyor" dedi.

'15 GÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR TEST'

Yüksek vaka sayılarına rağmen tedbir alınmaması halinde salgının öğrenciler arasında sürebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "Çok özel önlemler alınmaması durumunda böyle bir ortamda bulunan çocukların bulaşı nedeniyle bir salgın başlatılması akla yatkındır. Beklenen bir durumdur. O nedenle okulların idarecilerini özel bilgilerle bilgilendirmek, önlemleri aksatmadan uymaları gerektiğini kendilerine ifade etmek gerekiyor. Öğrencilerden ve ortamdan dolayı ortaya çıkacak yeni bir salgına izin vermeyeceğiz umarım. Kurallara uyulmaması ve aşıların tamamlamaması durumunda bu akla çok yatkındır, yakındır ve böyle bir salgın yaşayabiliriz. Önümüzdeki 15 günlük dönem Türkiye için çok önemli bir test dönemidir. Bu dönemi başarılı şekilde atlatabilirsek bu virüsün varlığında bütün sektörlerimizin faaliyetlerini sürdürebileceğimiz anlaşılacaktır. Bu 15 günü başarılı geçiremezsek hem eğitim hem diğer sektörlerin bundan zarar göreceği aşikardır" diye konuştu.

'AŞISIZLARIN SALGINI'

Koronavirüsün aşılarını tamamlamayan kişiler arasında daha hızlı yayıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Bu salgında aşısızlar arasında yayılımın daha yüksek olduğunu, hasta olanların daha yüksek olduğunu, hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacının daha yüksek olduğunu, bütün istatistikler bize gösteriyor. Dolayısıyla aşısızların baskın olduğu daha yoğun olduğu bir salgın yaşıyoruz. Genel isimlendirmeyle aşısızların salgını olarak adlandırılıyor. Bunu bölgemizde de ciddi şekilde yaşıyoruz. Aşısızların baskın olduğu, yoğun olduğu bir salgın yaşıyoruz. Aşılarımız hala yüzde 70 civarında, yüzde 30 kesim korumasız” dedi.